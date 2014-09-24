Никита Жданкин
№25
Нападающий
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Команда
Рязань
Возраст
31
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Рязань
1 : 2
Мордовия
7'
7'
7'
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала