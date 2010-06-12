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Коронавирус
Сергей Армишев
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1
Балтика
0
был в запасе
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Волга
3 : 0
Урал
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
3
Урал
0
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
был в запасе
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Урал
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
0
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
Урал
0 : 0
Авангард
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Урал
0
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Ротор
1 : 2
Урал
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Ротор
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
16:00
Волгарь
0 : 0
Урал
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
Урал
1 : 0
Мордовия
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Урал
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур