Сергей Армишев
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.06.2010 12 июня 2010 сб 14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010 12 июня 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1
Балтика
0
был в запасе
01.06.2010 01 июня 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010 01 июня 2010 вт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
был в запасе
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Волга
3 : 0
Урал
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
3
Урал
0
был в запасе
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
был в запасе
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Урал
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
0
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 16:00
Урал
0 : 0
Авангард
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Урал
0
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:00
Ротор
1 : 2
Урал
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Ротор
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 16:00
Волгарь
0 : 0
Урал
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 15:00
Урал
1 : 0
Мордовия
27.03.2010 27 марта 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Урал
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур