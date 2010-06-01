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Олимпиада
Коронавирус
Евгений Алхимов
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
44
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 3
Мордовия
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 56' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волгарь
0
Мордовия
3
минуты: 56' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Краснодар
2 : 0
Волгарь
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 44'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Краснодар
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 44' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
3
Динамо
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Балтика
1
Волгарь
1
был в запасе
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
16:00
Волгарь
0 : 0
Урал
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
0
Урал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010
30 марта 2010
вт
15:00
Волга
3 : 1
Волгарь
30.03.2010
30 марта 2010
вт
15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Волга
3
Волгарь
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур