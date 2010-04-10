Николай Аверьянов
№5
Полузащитник
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Команда
Знамя Труда
Возраст
31
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2
Сочи
1
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0
Краснодар
0
был в запасе