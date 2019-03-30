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Коронавирус
Евгений Ятченко
№33
Защитник
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Команда
Мордовия
Возраст
34
Рост
171
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:00
Мордовия
0 : 2
Сочи
57'
57'
57'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Мордовия
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:00
Мордовия
1 : 0
Зенит-2
30'
30'
30'
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Мордовия
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
29'
29'
29'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
79'
79'
79'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур