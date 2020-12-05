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Коронавирус
Максим Малаховский
№18
Полузащитник
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Команда
Акрон
Возраст
37
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур