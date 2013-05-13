Владимир Авсюк
№9
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
180
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2013 13 мая 2013 пн 15:30
Уфа
2 : 0
Новокузнецк
13.05.2013 13 мая 2013 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Уфа
2
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.05.2013 06 мая 2013 пн 15:00
Новокузнецк
2 : 5
Балтика
06.05.2013 06 мая 2013 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Новокузнецк
2
Балтика
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 15:00
Новокузнецк
1 : 0
Сибирь
34'
34'
34'
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 15:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Новокузнецк
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 29 тур
09.04.2013 09 апр. 2013 вт 15:00
Новокузнецк
2 : 1
Ротор
09.04.2013 09 апр. 2013 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Новокузнецк
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
25.03.2013 25 марта 2013 пн 15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013 25 марта 2013 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
11.03.2013 11 марта 2013 пн 11:00
Новокузнецк
0 : 0
Спартак-Нальчик
11.03.2013 11 марта 2013 пн 11:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Новокузнецк
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 13:30
Сочи
3 : 1
Новокузнецк
90'
90'
90'
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сочи
3
Новокузнецк
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 15:30
Урал
6 : 0
Новокузнецк
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 15:30
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Урал
6
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 19 тур
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 16:00
Новокузнецк
0 : 1
Уфа
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Новокузнецк
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 19:00
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 15:00
Новокузнецк
0 : 0
Химки
17'
17'
17'
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Новокузнецк
0
был в запасе
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 17:00
Ротор
1 : 0
Новокузнецк
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ротор
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 11 тур
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Новокузнецк
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-Нальчик
1
Новокузнецк
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур