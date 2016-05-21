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Олимпиада
Коронавирус
Евгений Шипицин
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
3
Мордовия
0
был в запасе
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Анжи
3 : 0
Мордовия
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
3
Мордовия
0
был в запасе
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Мордовия
0 : 3
Зенит
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Мордовия
07.05.2016
07 мая 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Мордовия
2
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
14:30
Мордовия
2 : 1
Ростов
01.05.2016
01 мая 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Мордовия
2
Ростов
1
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
Спартак
2 : 2
Мордовия
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
2
Мордовия
2
был в запасе
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
19:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
7
Мордовия
1
был в запасе
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Мордовия
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 40' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1
Мордовия
1
минуты: 40' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Мордовия
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:30
Уфа
1 : 1
Мордовия
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
1
Мордовия
1
был в запасе
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Мордовия
0 : 0
Ахмат
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Мордовия
0
Ахмат
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
3
Мордовия
1
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Мордовия
1 : 1
Динамо
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Мордовия
1
Динамо
1
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
14:30
Мордовия
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28'
28'
28'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
14:30
минуты: 1' - 50'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 50' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
Ростов
3 : 2
Мордовия
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3
Мордовия
2
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Мордовия
0
Спартак
1
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:30
Амкар
2 : 1
Мордовия
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Амкар
2
Мордовия
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
Мордовия
4 : 6
ЦСКА
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Мордовия
4
ЦСКА
6
был в запасе
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