Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Килиан Мбаппе
Россия
Испания
Англия
Италия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Хорватия
Португалия
Белоруссия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
ЦСКА
Краснодар
Барселона
Ливерпуль
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Роман Сурнев
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
12'
12'
12'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Волга
4 : 1
Краснодар
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Волга
4
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар
62'
62'
62'
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Краснодар
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 1
Краснодар
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Ротор
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
19:00
Краснодар
4 : 1
Мордовия
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Краснодар
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
85'
85'
85'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
85'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
19:30
Краснодар
3 : 1
Балтика
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
19:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
3
Балтика
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0
Сочи
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Урал
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 77' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
Краснодар
3 : 3
Волга
80'
80'
80'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
80'
минуты: 68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Краснодар
3
Волга
3
минуты: 68' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21'
21'
21'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
21'
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Краснодар
2 : 0
Волгарь
39'
39'
39'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Краснодар
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
Показать все игры