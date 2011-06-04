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Коронавирус
Павел Дорохин
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Мордовия
4
Торпедо
0
был в запасе
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 1 тур
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе