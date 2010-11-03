Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Килиан Мбаппе
Россия
Испания
Англия
Италия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Хорватия
Португалия
Белоруссия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
ЦСКА
Краснодар
Барселона
Ливерпуль
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Вадим Янчук
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1
Динамо
2
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:30
Балтика
0 : 1
Урал
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Балтика
0
Урал
1
минуты: 56' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Волга
4 : 1
Балтика
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Волга
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Балтика
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
82'
82'
82'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
Балтика
3 : 1
Химки
20'
20'
20'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
Луч
2 : 1
Балтика
90'
90'
90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Луч
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Ротор
1
Балтика
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
52'
52'
52'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
52'
минуты: 1' - 54'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 54' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
19:30
Краснодар
3 : 1
Балтика
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
19:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
3
Балтика
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Волга
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волга
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
Показать все игры