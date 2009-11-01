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Коронавирус
Руслан Суродин
№20
Полузащитник
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Команда
Псков-747
Возраст
38
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Балтика
3 : 0
Носта
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
минуты: 1' - 50'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 50' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 25'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 25' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волга
4 : 2
Носта
76'
76'
76'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Анжи
54', 77'
54', 77'
54', 77'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
54', 77'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
Краснодар
1 : 2
Носта
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур