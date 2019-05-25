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Коронавирус
Андрей Павленко
№77
Полузащитник
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Команда
Луч
Возраст
34
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Химки
2 : 1
Луч
45'
45'
45'
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Химки
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
24.03.2019
24 марта 2019
вс
8:00
Луч
1 : 1
Тюмень
16'
16'
16'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
8:00
16'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
20:00
Балтика
0 : 2
Луч
48'
48'
48'
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
20:00
48'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
4'
4'
4'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
4'
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1
Зенит-2
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Луч
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур