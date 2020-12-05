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Денис Вавилин
№1
Вратарь
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Команда
Томь
Возраст
38
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
11:00
Томь
1 : 2
Чертаново
50'
50'
50'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
был в запасе
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Томь
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур