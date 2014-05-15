Максим Будников
№22
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 17:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Мордовия
2
Ротор
0
был в запасе
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
1
Луч
0
был в запасе
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 19:00
Балтика
2 : 0
Мордовия
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
2
Мордовия
0
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 15:00
Ангушт
0 : 0
Мордовия
23.03.2014 23 марта 2014 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ангушт
0
Мордовия
0
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
Химик
0 : 1
Мордовия
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химик
0
Мордовия
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 15:00
Мордовия
2 : 2
Уфа
09.03.2014 09 марта 2014 вс 15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2
Уфа
2
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
76'
76'
76'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Мордовия
2
Сибирь
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Арсенал
0
Мордовия
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
минуты: 36' - 68'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 36' - 68' / Россия. ФНЛ, 14 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
Уфа
3 : 0
Мордовия
40'
40'
40'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Уфа
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:00
Мордовия
4 : 0
Химик
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
28.07.2013 28 июля 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Мордовия
28.07.2013 28 июля 2013 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
19'
19'
19'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
07.07.2013 07 июля 2013 вс 17:00
Мордовия
3 : 0
Спартак-Нальчик
16'
16'
16'
07.07.2013 07 июля 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 1 тур