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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
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Коронавирус
Семен Фомин
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2013/2014
2012/2013
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
13:00
Тюмень
0 : 1
Авангард
17'
17'
17'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
0
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Тюмень
48'
48'
48'
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур