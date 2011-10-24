Карэн Оганян
№29
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
45'
45'
45'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
был в запасе
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур