Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Артем Дзюба
Килиан Мбаппе
Россия
Испания
Англия
Италия
Польша
Франция
Финляндия
Словакия
Хорватия
Португалия
Белоруссия
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
ЦСКА
Краснодар
Барселона
Ливерпуль
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Виталий Мараховский
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Витебск
Возраст
33
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур