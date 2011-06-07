Виталий Мараховский
№5
Защитник
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Команда
Витебск
Возраст
33
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
19.05.2011 19 мая 2011 чт 18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011 19 мая 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур