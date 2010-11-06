Александр Зобнин
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
был в запасе
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Авангард
0 : 1
Урал
37'
37'
37'
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 33' - 56'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0
Урал
1
минуты: 33' - 56' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Авангард
2 : 1
Иртыш
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2
Иртыш
1
был в запасе
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:00
Волга
3 : 0
Авангард
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Волга
3
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
Авангард
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1
был в запасе
06.07.2010 06 июля 2010 вт 11:00
Луч
4 : 3
Авангард
06.07.2010 06 июля 2010 вт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4
Авангард
3
был в запасе
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:00
Мордовия
0 : 1
Авангард
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Мордовия
0
Авангард
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
85'
85'
85'
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
85'
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
был в запасе
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
Динамо
1 : 0
Авангард
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо
1
Авангард
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
Авангард
1 : 1
Балтика
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Авангард
1
Балтика
1
был в запасе
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 16:00
Урал
0 : 0
Авангард
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Урал
0
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
Авангард
1 : 0
Волга
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Авангард
1
Волга
0
был в запасе
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
Химки
3 : 0
Авангард
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
минуты: 54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3
Авангард
0
минуты: 54' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Авангард
28.03.2010 28 марта 2010 вс 15:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Авангард
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур