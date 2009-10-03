Виктор Букиевский
№0
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 9:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 59' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:00
Носта
0 : 0
Урал
44'
44'
44'
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Носта
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 11:00
Чита
0 : 0
Носта
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 17:00
Волгарь
1 : 1
Носта
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 16:00
Анжи
4 : 1
Носта
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Анжи
4
Носта
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
06.08.2009 06 авг. 2009 чт 16:00
Носта
4 : 0
Краснодар
06.08.2009 06 авг. 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Носта
4
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур