Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Артем Дзюба
Килиан Мбаппе
Россия
Испания
Англия
Италия
Польша
Франция
Финляндия
Словакия
Хорватия
Португалия
Белоруссия
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
ЦСКА
Краснодар
Барселона
Ливерпуль
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Александр Алхазов
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Олимп-Долгопрудный
Возраст
37
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
10.05.2017
10 мая 2017
ср
17:00
Мордовия
3 : 0
Волгарь
10.05.2017
10 мая 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Мордовия
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 36 тур
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
2
Мордовия
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Мордовия
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 27 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4
Мордовия
3
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 24 тур
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
44'
44'
44'
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
44'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
49'
49'
49'
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
49'
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тосно
1 : 0
Мордовия
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тосно
1
Мордовия
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур