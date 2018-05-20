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Михаэль Крон-Дели
№7
Полузащитник
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Команда
Депортиво
Возраст
37
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
20.05.2018
20 мая 2018
вс
13:00
Валенсия
2 : 1
Депортиво
20.05.2018
20 мая 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Депортиво
2 : 4
Вильярреал
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:30
Сельта
1 : 1
Депортиво
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
Депортиво
1 : 1
Эйбар
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1
Эйбар
1
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
34'
34'
34'
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
12.02.2018
12 февр. 2018
пн
23:00
Депортиво
0 : 1
Бетис
12.02.2018
12 февр. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0
Леванте
0
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал
5
Севилья
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
79'
79'
79'
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
79'
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2
Депортиво
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2
Севилья
3
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 1
Сельта
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2
Сельта
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
Севилья
2 : 1
Леганес
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
4
Севилья
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:15
Севилья
2 : 0
Малага
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
14:00
Атлетико
2 : 0
Севилья
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Севилья
0
был в запасе
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