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Коронавирус
Клаас-Ян Хунтелаар
№21
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Возраст
37
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
италия. серия а
испания. примера
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
15'
15'
минуты: 1' - 54'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 54' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
21'
21'
21'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 86'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 86' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
81'
81'
81'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
81'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
88'
88'
88'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур