Клаас-Ян Хунтелаар
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Шальке-04
Возраст
37
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
15'
15'
минуты: 1' - 54'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 54' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
21'
21'
21'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 86'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 86' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
81'
81'
81'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
81'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
88'
88'
88'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур