Расмус Линдгрен
№21
Защитник
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Команда
Гронинген
Возраст
36
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
Хэкен
0 : 3
АЗ Алкмаар
39'
39'
39'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хэкен
0
АЗ Алкмаар
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
АЗ Алкмаар
0 : 0
Хэкен
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
0
Хэкен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд