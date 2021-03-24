Томас Вермален №3 Защитник Подписаться

Команда Виссел Кобе

Возраст 35

Рост 182

Вес 75

Даже в «Арсенале» ездил на Nissan Figaro, похожем на «Запорожец», – модель 1991 года выпускалась только в Японии. Ван Перси говорил ему сменить машину после нового контракта, Вермален не захотел.