Томас Вермален
№3
Защитник
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Команда
Виссел Кобе
Возраст
35
Рост
182
Вес
75
Даже в «Арсенале» ездил на Nissan Figaro, похожем на «Запорожец», – модель 1991 года выпускалась только в Японии. Ван Перси говорил ему сменить машину после нового контракта, Вермален не захотел.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур