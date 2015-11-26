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Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Спартак
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джон Хейтинга
№5
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Селтик
1 : 2
Аякс
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
1
Аякс
2
был в запасе
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Аякс
0 : 0
Фенербахче
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аякс
0
Фенербахче
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Фенербахче
1 : 0
Аякс
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фенербахче
1
Аякс
0
был в запасе