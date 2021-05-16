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Олимпиада
Коронавирус
Александр Еркин
№5
Нападающий
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Команда
Тамбов
Возраст
31
Рост
182
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
был в запасе
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
был в запасе