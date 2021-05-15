Эдуард Булия
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур