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Коронавирус
Борис Ротенберг
№28
Защитник
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Команда
Локомотив
Возраст
35
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2009
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Урал
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Арсенал
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
3
Арсенал
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0
Локомотив
3
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2
Ростов
1
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2
Ахмат
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
5
Локомотив
3
был в запасе
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
Краснодар
2 : 1
Локомотив
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2
Локомотив
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Анжи
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
1
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 0
Локомотив
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
1
Локомотив
0
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
19:00
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
0
Спартак
0
был в запасе
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
Уфа
0 : 0
Локомотив
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Уфа
0
Локомотив
0
был в запасе