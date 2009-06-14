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Коронавирус
Альмейда Фелипе
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
197
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак-Нальчик
2
Зенит
2
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
15:30
Ростов
1 : 1
Спартак-Нальчик
16.05.2009
16 мая 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химки
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:30
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
0
Химки
0
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
11:30
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
29'
29'
29'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
11:30
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Сатурн
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак-Нальчик
1
Сатурн
1
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Спартак
2 : 0
Спартак-Нальчик
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
16:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Рубин
22.03.2009
22 марта 2009
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак-Нальчик
0
Рубин
0
был в запасе