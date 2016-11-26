Роман Славнов
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1
Балтика
1
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
Балтика
0 : 3
Динамо
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0
Динамо
3
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Балтика
2
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Балтика
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Балтика
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
был в запасе
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
Балтика
0 : 0
Химки
90'
90'
90'
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
0
Химки
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 12 тур
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 16:00
Тосно
4 : 1
Балтика
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 16:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
4
Балтика
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
46'
46'
46'
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
46'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур