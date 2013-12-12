Алан Гатагов
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Тоттенхэм
4 : 1
Анжи
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
4
Анжи
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
Анжи
1 : 1
Шериф
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Анжи
1
Шериф
1
был в запасе
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Тромсе
0 : 1
Анжи
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тромсе
0
Анжи
1
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
Анжи
1 : 0
Тромсе
90'
90'
90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Анжи
1
Тромсе
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 19:00
Анжи
0 : 2
Тоттенхэм
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Анжи
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Шериф
0 : 0
Анжи
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Шериф
0
Анжи
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур