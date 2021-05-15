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Павел Яковлев
№91
Нападающий
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Команда
Факел
Возраст
30
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Акрон
0 : 2
Факел
42'
44'
42'
44'
42'
44'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
42'
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
86'
90'
86'
90'
86'
90'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
86'
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 3
Факел
83'
83'
83'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Енисей
1
Факел
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
был в запасе