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Коронавирус
Сергей Харламов
№27
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
31.07.2011
31 июля 2011
вс
20:00
Ростов
0 : 3
Локомотив
31.07.2011
31 июля 2011
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0
Локомотив
3
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
3
Ростов
2
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 3
Рубин
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Ростов
1
Рубин
3
был в запасе