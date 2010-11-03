Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Эден Азар
Россия
Испания
Англия
Италия
Польша
Франция
Финляндия
Хорватия
Словакия
Белоруссия
Португалия
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Локомотив
Химки
Зенит
ЦСКА
Барселона
Краснодар
Ливерпуль
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Спартак
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евгений Андреев
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Луки-Энергия
Возраст
33
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
12:00
Иртыш
1 : 0
Урал
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
12:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Иртыш
1
Урал
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
80'
80'
80'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Иртыш
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
14:00
Иртыш
0 : 1
СКА-Хабаровск
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Иртыш
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
14:00
Иртыш
0 : 3
Луч
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
14:00
минуты: 51' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0
Луч
3
минуты: 51' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Авангард
2 : 1
Иртыш
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2
Ротор
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
Иртыш
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Мордовия
2
Иртыш
1
был в запасе
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
79'
79'
79'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
79'
минуты: 1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2
Балтика
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Волга
3 : 0
Иртыш
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
3
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
78'
78'
78'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
Показать все игры