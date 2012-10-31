Азамат Джиоев
№26
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
193
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 15:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 15:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Анжи
2
Крылья Советов
1
был в запасе
27.09.2012 27 сент. 2012 чт 17:00
Урал
0(2) : 0(4)
Анжи
27.09.2012 27 сент. 2012 чт 17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Урал
0(2)
Анжи
0(4)
был в запасе