Рамзан Уциев
№45
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
167
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 19:15
Ахмат
0 : 3
Локомотив
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0
Локомотив
3
был в запасе