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Коронавирус
Артем Воронкин
№3
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
Зенит-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Динамо
3 : 2
СКА-Хабаровск
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
СКА-Хабаровск
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 33'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 33' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 37'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 37' / Россия. ФНЛ, 1 тур