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Валентин Илиев
№14
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Спартак-Нальчик
4 : 2
Ахмат
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
4
Ахмат
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Ахмат
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 13'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 13' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
Зенит
2 : 0
Ахмат
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
минуты: 1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 18' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
Ахмат
2 : 1
Локомотив
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Локомотив
1
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
Амкар
1 : 0
Ахмат
53'
53'
53'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
Ахмат
4 : 0
Томь
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
Сатурн
3 : 0
Ахмат
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сатурн
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
Ахмат
2 : 3
Спартак
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 37' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
3
минуты: 37' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
Рубин
4 : 0
Ахмат
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
минуты: 1' - 23'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 23' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Москва
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Москва
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ахмат
45'
45'
45'
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
90'
90'
90'
90'
90'
90'
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
Ахмат
1 : 1
ЦСКА
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 47'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 47' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Ахмат
2 : 0
Химки
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2
Химки
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
Ахмат
2 : 2
Амкар
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
10:30
Томь
2 : 1
Ахмат
71'
71'
71'
02.05.2009
02 мая 2009
сб
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
18:00
Ахмат
1 : 1
Сатурн
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
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