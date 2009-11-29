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Кшиштоф Лагиевка
№50
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Рубин
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Ахмат
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Москва
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Москва
3
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Химки
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Химки
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
18:00
Локомотив
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
4
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Амкар
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
0
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
Томь
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Томь
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе