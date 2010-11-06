Евгений Калешин
№15
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
27'
27'
27'
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
Волга
4 : 1
Краснодар
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Волга
4
Краснодар
1
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар
5'
5'
5'
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 8:00
Луч
1 : 1
Краснодар
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Волгарь
2 : 1
Краснодар
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Волгарь
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 19:00
Краснодар
4 : 1
Мордовия
15'
77'
15'
77'
15'
77'
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 19:00
15'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Краснодар
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
70'
70'
70'
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 19:30
Краснодар
3 : 1
Балтика
26'
26'
26'
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 19:30
26'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
09.07.2010 09 июля 2010 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Урал
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010 06 июля 2010 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 19:00
Краснодар
3 : 3
Волга
12'
12'
12'
23.06.2010 23 июня 2010 ср 19:00
12'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Краснодар
3
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
31'
31'
31'
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
56', 62'
66'
56', 62'
56', 62'
66'
56', 62'
66'
01.06.2010 01 июня 2010 вт 19:00
56', 62'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур