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Коронавирус
Евгений Калешин
№15
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
27'
27'
27'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Волга
4 : 1
Краснодар
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Волга
4
Краснодар
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар
5'
5'
5'
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Краснодар
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Волгарь
2 : 1
Краснодар
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Волгарь
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
19:00
Краснодар
4 : 1
Мордовия
15'
77'
15'
77'
15'
77'
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
19:00
15'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Краснодар
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
70'
70'
70'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
19:30
Краснодар
3 : 1
Балтика
26'
26'
26'
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
19:30
26'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Урал
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
Краснодар
3 : 3
Волга
12'
12'
12'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
12'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Краснодар
3
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
31'
31'
31'
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
56', 62'
66'
56', 62'
56', 62'
66'
56', 62'
66'
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
56', 62'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
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