Олег Иванов
№19
Полузащитник
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Команда
Уфа
Возраст
34
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Уфа
2 : 1
Арсенал
7'
7'
7'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
ЦСКА
1 : 1
Уфа
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Уфа
2 : 3
Сочи
82'
82'
82'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Уфа
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
0
Уфа
3
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
80'
80'
80'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур