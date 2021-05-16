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Олимпиада
Коронавирус
Олег Иванов
№19
Полузащитник
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Команда
Уфа
Возраст
34
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Уфа
2 : 1
Арсенал
7'
7'
7'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:30
ЦСКА
1 : 1
Уфа
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Уфа
2 : 3
Сочи
82'
82'
82'
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Уфа
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
0
Уфа
3
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
80'
80'
80'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
был в запасе
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
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