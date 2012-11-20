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Олимпиада
Коронавирус
Сергей Андрианов
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
192
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
был в запасе
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1
Ротор
0
был в запасе
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Химки
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0
Химки
0
был в запасе
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
был в запасе
22.07.2012
22 июля 2012
вс
18:00
Ротор
1 : 0
Химки
22.07.2012
22 июля 2012
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1
Химки
0
был в запасе