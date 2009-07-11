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О Бом Сок (О Бом Сок)
№0
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Рубин
2
был в запасе
30.05.2009
30 мая 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 1
Москва
30.05.2009
30 мая 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Москва
1
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Крылья Советов
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
17.05.2009
17 мая 2009
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
Зенит
2 : 0
Крылья Советов
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2
Крылья Советов
0
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
12:00
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
03.05.2009
03 мая 2009
вс
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Динамо
0 : 1
Крылья Советов
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0
Крылья Советов
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
0
Крылья Советов
0
был в запасе
10.04.2009
10 апр. 2009
пт
17:00
Крылья Советов
3 : 0
Химки
10.04.2009
10 апр. 2009
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3
Химки
0
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:00
Томь
0 : 1
Крылья Советов
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Томь
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур