О Бом Сок (О Бом Сок)
№0
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Рубин
2
был в запасе
30.05.2009 30 мая 2009 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 1
Москва
30.05.2009 30 мая 2009 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Москва
1
был в запасе
24.05.2009 24 мая 2009 вс 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Крылья Советов
24.05.2009 24 мая 2009 вс 15:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
17.05.2009 17 мая 2009 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 15:30
Зенит
2 : 0
Крылья Советов
10.05.2009 10 мая 2009 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2
Крылья Советов
0
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 12:00
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
03.05.2009 03 мая 2009 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
был в запасе
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
Динамо
0 : 1
Крылья Советов
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0
Крылья Советов
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
0
Крылья Советов
0
был в запасе
10.04.2009 10 апр. 2009 пт 17:00
Крылья Советов
3 : 0
Химки
10.04.2009 10 апр. 2009 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3
Химки
0
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
1
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 16:00
Томь
0 : 1
Крылья Советов
15.03.2009 15 марта 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Томь
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур