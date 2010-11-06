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Коронавирус
Кирилл Акилов
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
2
Химки
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
был в запасе