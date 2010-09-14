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Адиль Ибрагимов
№31
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
73'
14'
73'
14'
73'
14'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:00
Химки
1 : 1
Урал
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Химки
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:00
Волга
2 : 0
Химки
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Волга
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Химки
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Химки
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
23'
23'
23'
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
33'
33'
33'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
83'
83'
83'
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
73'
73'
73'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Химки
1 : 0
Балтика
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
Химки
1 : 0
Волга
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
42'
42'
42'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
Луч
0 : 0
Химки
43'
43'
43'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
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