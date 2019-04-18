Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Россия
Англия
Испания
Италия
Польша
Франция
Финляндия
Словакия
Хорватия
Португалия
Белоруссия
Спартак
Челси
Химки
Локомотив
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Краснодар
Барселона
Ливерпуль
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Спартак
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Игорь Портнягин
№97
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
32
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
20:00
Балтика
1 : 1
Сибирь
90'
90'
90'
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Зенит-2
2 : 2
Химки
71'
71'
71'
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
71'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
2
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
35'
35'
35'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
35'
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур