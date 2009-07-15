Руслан Нагаев
№22
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:30
Волга
4 : 3
Рубин
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волга
4
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала