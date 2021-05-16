Илья Кухарчук
№44
Нападающий
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Команда
Химки
Возраст
30
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
Спартак
2 : 1
Химки
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
Химки
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0
Химки
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Ахмат
3 : 1
Химки
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 49' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
3
Химки
1
минуты: 49' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
2 : 0
Химки
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Химки
0
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
75', 76', 75'
75', 76', 75'
75', 76', 75'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
75', 76', 75'
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Химки
2 : 1
Уфа
21'
74'
21'
74'
21'
74'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
85'
85'
85'
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
85'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
12'
12'
12'
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
12'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
47'
50'
47'
50'
47'
50'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
47'
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
5'
80'
5'
80'
5'
80'
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
5'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
52'
52'
52'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
57'
57'
57'
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур