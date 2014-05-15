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Олимпиада
Коронавирус
Роман Шаронов
№76
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
15:30
Рубин
1 : 0
Урал
04.05.2014
04 мая 2014
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
12:30
Рубин
2 : 1
Спартак
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Рубин
2
Спартак
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
15:00
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
12:30
Зенит
6 : 2
Рубин
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
6
Рубин
2
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Рубин
1
Ростов
2
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:30
Динамо
0 : 0
Рубин
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0
Рубин
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Рубин
3 : 1
Волга
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3
Волга
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
Анжи
1 : 0
Рубин
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Анжи
1
Рубин
0
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Локомотив
0 : 0
Рубин
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Рубин
0
был в запасе
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
18:30
Рубин
3 : 0
Амкар
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
0
Краснодар
1
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
0
Рубин
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
12:30
Рубин
1 : 2
Локомотив
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Рубин
1
Локомотив
2
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
Волга
2 : 1
Рубин
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2
Рубин
1
был в запасе
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
17:00
Рубин
5 : 1
Анжи
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
5
Анжи
1
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
Рубин
2 : 2
Динамо
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
2
Динамо
2
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 2
Томь
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Томь
2
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
12:30
Рубин
0 : 0
ЦСКА
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Рубин
0
ЦСКА
0
был в запасе
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