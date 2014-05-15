Роман Шаронов
№76
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
04.05.2014 04 мая 2014 вс 15:30
Рубин
1 : 0
Урал
04.05.2014 04 мая 2014 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 12:30
Рубин
2 : 1
Спартак
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Рубин
2
Спартак
1
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 15:00
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 12:30
Зенит
6 : 2
Рубин
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
6
Рубин
2
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Рубин
1
Ростов
2
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 12:30
Динамо
0 : 0
Рубин
23.03.2014 23 марта 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0
Рубин
0
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
Рубин
3 : 1
Волга
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3
Волга
1
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 15:00
Анжи
1 : 0
Рубин
09.03.2014 09 марта 2014 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Анжи
1
Рубин
0
был в запасе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Локомотив
0 : 0
Рубин
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Рубин
0
был в запасе
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
Рубин
3 : 0
Амкар
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
0
Краснодар
1
был в запасе
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
0
Рубин
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 12:30
Рубин
1 : 2
Локомотив
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Рубин
1
Локомотив
2
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 19:15
Волга
2 : 1
Рубин
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2
Рубин
1
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 17:00
Рубин
5 : 1
Анжи
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
5
Анжи
1
был в запасе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 17:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 19:30
Рубин
2 : 2
Динамо
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
2
Динамо
2
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Рубин
1 : 2
Томь
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Томь
2
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 12:30
Рубин
0 : 0
ЦСКА
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Рубин
0
ЦСКА
0
был в запасе